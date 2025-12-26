Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном допуске российских клубов и сборной к международным турнирам.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Рекомендация МОК о допуске российских спортсменов под национальной символикой может стать трамплином для возвращения нашей футбольной сборной и клубов к международным соревнованиям, а может и не стать. У меня нет сомнений, что команда Дюкова ведёт переговоры с чиновниками ФИФА и УЕФА о нашем возвращении. Но до подписания масштабных договорённостей на нефутбольных полях позиция европейских руководителей спортивных организаций не изменится. Могут быть какие-то точечные ситуации с допуском молодёжи. Мы понимаем, что это может произойти. Однако масштабный допуск в нынешней ситуации невозможен», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков выразил уверенность, что сборная России вернется на международную арену уже в 2026 году.

Напомним, что отстранение длится с февраля 2022 года.