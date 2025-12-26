Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном допуске российских клубов и сборной к международным турнирам.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Рекомендация МОК о допуске российских спортсменов под национальной символикой может стать трамплином для возвращения нашей футбольной сборной и клубов к международным соревнованиям, а может и не стать.  У меня нет сомнений, что команда Дюкова ведёт переговоры с чиновниками ФИФА и УЕФА о нашем возвращении.  Но до подписания масштабных договорённостей на нефутбольных полях позиция европейских руководителей спортивных организаций не изменится.  Могут быть какие-то точечные ситуации с допуском молодёжи.  Мы понимаем, что это может произойти.  Однако масштабный допуск в нынешней ситуации невозможен», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков выразил уверенность, что сборная России вернется на международную арену уже в 2026 году.

Напомним, что отстранение длится с февраля 2022 года.