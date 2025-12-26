Во втором туре Кубка африканских наций сборная Египта сыграет со сборной Южной Африки. Поединок группы В состоится 26 декабря в 18:00 мск.

Обе команды победили в первом туре. Египтяне обыграли Зимбабве 2:1, а южноафриканцы с тем же счетом переиграли Анголу. Египет идет вторым, Южная Африка — первой. Таким образом, победа выведет одну из команд на чистое первое место.

В очных противостояниях Египет давно не побеждал Южную Африку. Серия длится уже 6 матчей. Последний раз на Кубке африканских наций соперники пересекались в 2019 году. Тогда ЮАР победила 1:0 в матче 1/8 финала плей-офф.

