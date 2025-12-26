Во втором туре Кубка африканских наций сборная Египта сыграет со сборной Южной Африки. Поединок группы В состоится 26 декабря в 18:00 мск.
Обе команды победили в первом туре. Египтяне обыграли Зимбабве 2:1, а южноафриканцы с тем же счетом переиграли Анголу. Египет идет вторым, Южная Африка — первой. Таким образом, победа выведет одну из команд на чистое первое место.
В очных противостояниях Египет давно не побеждал Южную Африку. Серия длится уже 6 матчей. Последний раз на Кубке африканских наций соперники пересекались в 2019 году. Тогда ЮАР победила 1:0 в матче 1/8 финала плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 2.05 на победу сборной Египта, 4.15 они предлагают на победу сборной Южной Африки.
- Прогноз ИИ — матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Египет — ЮАР смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.