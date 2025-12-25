Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Арне Слот globallookpress.com

«Прежде всего я хотел бы пожелать всем, кто отмечает Рождество, очень счастливого праздника. Я знаю, насколько важна традиция футбола в это время года в Англии, поэтому для меня большая честь сыграть матч перед нашими болельщиками, особенно потому, что это позволит нам собраться вместе в последний раз в 2025 году. Само собой разумеется, что мы хотели бы завершить год на позитивной ноте. В последние недели мы добились прогресса, но нам как никому другому ясно, что есть ещё области, требующие улучшения. Тот факт, что после очень сложного периода мы не проигрывали в последних шести встречах, говорит о том, что мы на правильном пути, поэтому теперь нам нужно сделать следующие шаги.

Я хотел бы поприветствовать Роба Эдвардса, его игроков и персонал, а также болельщиков и руководство "Вулверхэмптона" на "Энфилде". Они приезжают, борясь за своё будущее, но, независимо от их текущего положения в турнирной таблице Премьер-лиги, мы ожидаем такого же испытания, с которым мы столкнулись дважды в прошлом сезоне, когда нам удалось одержать победу в двух очень сложных матчах», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

После 17-ти туров в АПЛ «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице с 2 набранными баллами.