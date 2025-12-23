«Спартаку» предстоит выплатить «Пафосу» компенсацию в размере 600 тысяч евро, если клуб назначит Хуана Карседо главным тренером. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, информированный о ситуации.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Эта сумма указана в контракте тренера с кипрским клубом. Договоренность о переходе Карседо в "Спартак" уже близка к завершению», — отметил источник.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Карседо на эту должность.

52-летний специалист возглавляет «Пафос» с лета 2023 года. За это время под его руководством команда стала чемпионом Кипра и выиграла Кубок страны.