В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная ЮАР победила команду Анголы со счетом 2:1.

Открыли счет в игре южноафриканцы усилиями Осуина Апполлиса на 21-й минуте, но спустя 14 минут счет стал равным после гола Шоу.

Сборная ЮАР смогла вырвать победу на 79-й минуте, когда точным ударом отличился Лайл Фостер.

Результат матча

ЮАР Кейптаун 2:1 Ангола Луанда

1:0 Осуин Апполлис 21' 1:1 Мануэль Шоу 35' 2:1 Лайл Фостер 79'

ЮАР: Ронвен Уильямс, Кхулисо Мудау, Сиябонга Нгезана, Обрей Модиба, Сфефело Ситхоул, Тебохо Мокоена, Осуин Апполлис ( Элиас Моквана 81' ), Лайл Фостер, Mbekezeli Mbokazi, Mohau Nkota ( Tshepang Moremi 46' ), Sipho Mbule ( Батуси Аубас 77' )

Ангола: Жонатан Буату-Мананга, Клинтон Мата, Фреди ( Ранди Нтекья 86' ), Зиту Лувумбу ( Чику Банза 90' ), Мануэль Шоу, Киалонда Гаспар, Желсон Дала ( Милсон 76' ), M'Bala Nzola ( Mabululu 76' ), Maestro ( Бени Мамбуэни Мукенди 86' ), Augusto Real To Carneiro, Hugo Marques

Жёлтые карточки: Обрей Модиба 41', Сфефело Ситхоул 45+4' — Augusto Real To Carneiro 32', Ранди Нтекья 88'