В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная ЮАР победила команду Анголы со счетом 2:1.
Открыли счет в игре южноафриканцы усилиями Осуина Апполлиса на 21-й минуте, но спустя 14 минут счет стал равным после гола Шоу.
Сборная ЮАР смогла вырвать победу на 79-й минуте, когда точным ударом отличился Лайл Фостер.
Результат матча
ЮАРКейптаун2:1АнголаЛуанда
1:0 Осуин Апполлис 21' 1:1 Мануэль Шоу 35' 2:1 Лайл Фостер 79'
ЮАР: Ронвен Уильямс, Кхулисо Мудау, Сиябонга Нгезана, Обрей Модиба, Сфефело Ситхоул, Тебохо Мокоена, Осуин Апполлис (Элиас Моквана 81'), Лайл Фостер, Mbekezeli Mbokazi, Mohau Nkota (Tshepang Moremi 46'), Sipho Mbule (Батуси Аубас 77')
Ангола: Жонатан Буату-Мананга, Клинтон Мата, Фреди (Ранди Нтекья 86'), Зиту Лувумбу (Чику Банза 90'), Мануэль Шоу, Киалонда Гаспар, Желсон Дала (Милсон 76'), M'Bala Nzola (Mabululu 76'), Maestro (Бени Мамбуэни Мукенди 86'), Augusto Real To Carneiro, Hugo Marques
Жёлтые карточки: Обрей Модиба 41', Сфефело Ситхоул 45+4' — Augusto Real To Carneiro 32', Ранди Нтекья 88'
Сборная Южной Африки смогла набрать первые три очка. В следующем матче она 26 декабря сыграет против Египта. Ангола в этот же день сразится с Зимбабве.