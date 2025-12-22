Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Похоже, что "Арсенал" и "Манчестер Сити" станут двумя командами, которые оторвутся и займут вершину Премьер-лиги.

Однако, если у "Ливерпуля" будет удачная полоса, и они выиграют несколько матчей, не стоит списывать их со счетов. Если у них будет такая опора, они смогут включиться в борьбу.

Я бы не стал списывать их со счетов. Но я думаю, что "Арсенал" и "Сити" — две команды, которые вырвутся вперед.

"Астон Вилла" показала фантастические результаты, но я думаю, что победит одна из двух первых команд», — приводит слова Руни Goal.

Сейчас лидером в турнирной таблице АПЛ является лондонский «Арсенал», который на одно очко опережает «Ливерпуль».