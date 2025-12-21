ПСЖ одержал уверенную победу над «Фонтене» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

В составе парижан дубль оформил Гонсалу Рамуш, забив свои голы на 53-й и 58-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Дезире Дуэ на 25-й минуте и Усман Дембеле на 34-й минуте с пенальти.

Результат матча

Фонтене Франция. Кубок 0:4 ПСЖ Париж

0:1 Дезире Дуэ 25' 0:2 Усман Дембеле 34' пен. 0:3 Гонсалу Рамуш 53' 0:4 Гонсалу Рамуш 58'

Фонтене: Noah Renou, Antonin Moisdon, Thomas Bremond, Yanis Leriche, David Vinet ( Keo Balliau 69' ), Mehdi Belbachir, Maxime Bisleau ( Lenny Girard 69' ), Nathan Fromaget ( Kerian Ernault 79' ), Namory Keita ( Enzo Renou 73' ), F.Diawara, Joey Millimono ( Florian Gibaud 73' )

ПСЖ: Ренато Марин, Лукас Эрнандес, Лукас Бералдо, Илья Забарный, Дезире Дуэ ( Ноам Камара 61' ), Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле ( Noah Nsoki 61' ), Сенни Меюлю, Уоррен Заир-Эмери ( Фабиан Руис 61' ), Quentin Ndjantou ( Mathis Jangeal 46' ), David Boly ( Жоау Невеш 29' )

Жёлтая карточка: Antonin Moisdon 78' (Фонтене)