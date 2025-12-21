ПСЖ одержал уверенную победу над «Фонтене» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.
В составе парижан дубль оформил Гонсалу Рамуш, забив свои голы на 53-й и 58-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Дезире Дуэ на 25-й минуте и Усман Дембеле на 34-й минуте с пенальти.
Результат матча
ФонтенеФранция. Кубок0:4ПСЖПариж
0:1 Дезире Дуэ 25' 0:2 Усман Дембеле 34' пен. 0:3 Гонсалу Рамуш 53' 0:4 Гонсалу Рамуш 58'
Фонтене: Noah Renou, Antonin Moisdon, Thomas Bremond, Yanis Leriche, David Vinet (Keo Balliau 69'), Mehdi Belbachir, Maxime Bisleau (Lenny Girard 69'), Nathan Fromaget (Kerian Ernault 79'), Namory Keita (Enzo Renou 73'), F.Diawara, Joey Millimono (Florian Gibaud 73')
ПСЖ: Ренато Марин, Лукас Эрнандес, Лукас Бералдо, Илья Забарный, Дезире Дуэ (Ноам Камара 61'), Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле (Noah Nsoki 61'), Сенни Меюлю, Уоррен Заир-Эмери (Фабиан Руис 61'), Quentin Ndjantou (Mathis Jangeal 46'), David Boly (Жоау Невеш 29')
Жёлтая карточка: Antonin Moisdon 78' (Фонтене)
После этого матча ПСЖ пробился в 1/16 финала Кубка Франции, а «Фонтене» завершил свое выступление на турнире.