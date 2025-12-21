В матче 1/32 финала Кубка Франции «Осер» и «Монако» будут выяснять сильнейшего. Поединок состоится 21 декабря на «Аббе-Дешам». Начало игры в 16:30 мск.

«Осер» провалил первую половину сезона в Лиге 1. Кубок Франции для хозяев — это возможность начать с чистого листа. Если сегодня им удастся пройти «Монако», это станет серьезной заявкой команды на успех.

«Монако» тем временем бьется на двух фронтах — в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Кубок Франции для «монегасков» имеет не столь важное значение, только если в этом сезоне они не хотят исправиться за прошлогодний результат, когда вылетели на ранней стадии от «Реймса». В активе «Монако» 5 побед подряд над «Осером». Будет ли шестая?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.

Букмекеры дают 6.45 и 1.41 на победу команд в основное время, за 3.50 и 1.30 можно поставить на их проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект считает, что матч закончится вничью 1:1.

