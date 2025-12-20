Мадридский «Атлетико» заинтересован в нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде, который сейчас на правах аренды выступает за «Барселону».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Как сообщает El Nacional, «матрасники» надеются переманить 28-летнего игрока и готовы сделать ему очень выгодное предложение.

Рашфорд уже уведомил руководство «Манчестер Юнайтед» о том, что не заинтересован в переходе в другие клубы Ла Лиги, так как хочет остаться в «Барселоне».

Тем не менее, «Атлетико» считает, что сможет его заполучить. В текущем сезоне Рашфорд провел 23 матча за «Барселону», забив 7 голов и отдав 11 результативных передач, а его рыночная стоимость составляет 40 млн евро по данным Transfermarkt.