Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на слова Алекса Фергюсона о том, что его команда может не выиграть АПЛ еще на протяжении 10 лет.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Фергюсон разбирается в футболе лучше меня, особенно в английском футболе. Думаю, нам не потребуется много времени, чтобы выиграть чемпионат. Не знаю, какой тренер будет работать здесь, но искренне верю, что "Манчестер Юнайтед" сможет бороться за титул в ближайшие годы. Думаю, это не займёт много лет, но кто знает», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице.