«Рома» намерена подписать не только форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, но и игрока нападения «Атлетико» Джакомо Распадори, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Джакомо Распадори globallookpress.com

Римляне контактируют с окружением 25-летнего итальянца, который в 13 матчах сезона во всех турнирах забил за мадридский «Атлетико» два гола и сделал одну голевую передачу. Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини хотел заполучить Распадори, когда еще тренировал «Аталанту».

В августе «Атлетико» купил Распадори у «Наполи» за 22+4 миллиона евро, подписав с ним контракт на 5 лет. Игроком также интересуется другой римский клуб «Лацио», однако в переговоры не вступает.