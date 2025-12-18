18 декабря в Лондоне «Кристал Пэлас» примет КуПС в матче шестого тура Лиги конференций. Старт встречи в 23:00 мск.
«Кристал Пэлас» будет бороться за место в топ-8 в сегодняшнем поединке. «Орлы» в одном пункте от 8-й позиции, поэтому их может устроить только победа. При этом хозяева уже с большой долей вероятности сыграют в плей-офф, однако пока непонятно, с какой стадии начнет команда Оливера Гласнера.
КуПС приехал в Лондон за тремя очками, так как это последний шанс спастись от вылета из турнира. Однако у финского коллектива только одна победа в розыгрыше. За 5 туров клуб также имеет 3 ничьи и одно поражение. На выезде гости пока что без побед.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры дают гостям мало шансов на победу — 1.23 на победу «Кристал Пэлас», 11.5 на победу КуПСа.
- Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Кристал Пэлас» со счетом 5:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.