Станислав Черчесов, главный тренер «Ахмата», высоко оценил игру 40-летнего полузащитника «Милана» Луки Модрича.

Лука Модрич globallookpress.com

«Помню Модрича, когда ему еще было 17. Потрясающий футболист, до сих пор не потерявший мотивации. Модрич не только уникальный талант, но и образец профессионализма. Неудивительно, что болельщики "Милана" его быстро полюбили», — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

В воскресенье, 14 декабря, тренер «Ахмата» посетил домашний матч «россонери» против «Сассуоло» (2:2) в Серии А.

В нынешнем сезоне Модрич провел за миланский клуб 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.