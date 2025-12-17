Станислав Черчесов, главный тренер «Ахмата», высоко оценил игру 40-летнего полузащитника «Милана» Луки Модрича.

Лука Модрич
Лука Модрич globallookpress.com

«Помню Модрича, когда ему еще было 17.  Потрясающий футболист, до сих пор не потерявший мотивации.  Модрич не только уникальный талант, но и образец профессионализма.  Неудивительно, что болельщики "Милана" его быстро полюбили», — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

В воскресенье, 14 декабря, тренер «Ахмата» посетил домашний матч «россонери» против «Сассуоло» (2:2) в Серии А.

В нынешнем сезоне Модрич провел за миланский клуб 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.