Команда Гасперини приехала в Глазго за победой — и ещё до перерыва решила все вопросы. Автогол Скейлза в дебюте и дубль Эвана Фергюсона оформили «Роме» максимально комфортный матч, а дебют Вильфрида Нанси в Европе превратился в ещё один сигнал тревоги для «Селтика».

Результат матча

СелтикЛига Европы. Этап лигиСелтик0:3РомаРомаРим
0:1 Эван Фергюсон 36' 0:2 Эван Фергюсон 45+1' 0:3 Леон Бэйли 74'
Селтик:  Каспер Шмейхель,  Остон Трасти,  Лиам Скэйлз,  Киран Тирни (Колби Донован 46'),  Каллум Макгрегор,  Арне Энгелс,  Рео Хатате (Мишель Анже Баликвиша 77'),  Ян Хён-дзюн (Энтони Ралстон 62'),  Sebastian Tounekti,  Беньямин Нюгрен (Паулу Бернарду 46'),  Дайдзэн Маэда (Келечи Ихеаначо 46')
Рома:  Миле Свилар,  Девин Ренс,  Зеки Челик,  Эван Н'Дика,  Марио Эрмосо (Ян Зёлковский 80'),  Джанлука Манчини,  Матиас Соуле (Леон Бэйли 69'),  Нейл Эль-Айнауи,  Никколо Писилли (Анхелиньо 85'),  Эван Фергюсон (Лоренцо Пеллегрини 69'),  Стефан Эль-Шаарави (Пауло Дибала 69')
Жёлтые карточки:  Стефан Эль-Шаарави 45+4' (Рома),  Марио Эрмосо 45+4' (Рома),  Эван Н'Дика 78' (Рома),  Ян Зёлковский 88' (Рома)

Гасперини сильно поменял состав, но с ротацией угадал идеально.  Фергюсон впервые за долгое время вышел в старте, Пизилли и Эль Шаарави добавили темпа, а связка Суле — Челик продавливала правый фланг.  Нанси, напротив, решил идти ва-банк тем же составом и с той же схемой, что несколько дней назад буксовала в матче с «Хёртс».  Три центральных защитника (все левши) не давали нужного баланса, полузащита распадалась, а первые минуты превратились в серию тревожных эпизодов.

«Селтик» не успел как следует потрогать мяч, как пропустил.  Ошибка Шмейхеля на выходе из обороны, подача Суле с углового — и Скейлз, нервно реагируя на движение Манчини за спиной, отправляет мяч в собственные ворота.  Не самый достойный гол для начала, но отлично отражающий стартовый хаос хозяев.

Дальше — только хуже.  Хатате потерял мяч в опасной зоне, Фергюсон попал в штангу, чуть позже Суле вынудил Шмейхеля временно держать счёт близким.  Через полчаса после первого мяча созрел и второй.  Суле протащил мяч, Челик получил пространство на фланге и вырезал идеальную передачу в центр.  Фергюсону оставалось лишь подставить ногу — первый гол ирландского нападающего в Лиге Европы.

«Селтик» отвечал эпизодами, но ни по скорости, ни по качеству решений никак не мог продавить «Рому».  А ближе к перерыву гости окончательно убили интригу.  Всё тот же дуэт Суле и Фергюсона в штрафной, мощный разворот ирландца — и хлёсткий удар низом под руку Шмейхелю. 3:0, второй тайм становился всё большей формальностью.

Если шанс на возвращение и был, то он возник в концовке тайма, когда «Селтик» получил пенальти.  Но Арне Энгелс пробил в штангу — символично для матча, где едва ли не каждое решение хозяев было неудачным.

Нанси попытался встряхнуть игру, Гасперини дожал на автопилоте

Тройная замена в перерыве оживила «Селтик», и первые десять минут после рестарта наконец-то напоминали футбольный матч, а не тренировку «Ромы».  Ихеаначо сразу получил момент, промахнулся, затем Келечи даже забил — но из офсайда.  В эти короткие отрезки хозяева хотя бы выстроили подобие структуры, плотнее играли между линиями, сместили акценты в полуфланги, начали выигрывать подборы.

Но это был всплеск, а не тенденция.  «Рома» переждала, вернула мяч и снова начала задавать темп.  Гости создали ещё два эпизода, которые легко могли превратиться в 4:0.  Пизилли не реализовал момент после розыгрыша углового, а Леон Бейли забил, но тоже из офсайда.

В остальном «Рома» была очень аккуратна.  Команда экономила силы, стягивала блок компактно и в нужные моменты взрывалась на флангах.  Джан Пьеро Гасперини получил от своих футболистов идеальный матч по объёму и запасу качества, так ещё и наконец-то забил первые голы в Европе нападающий.

«Селтик» тонет в переходном периоде, «Рома» подбирается к топ-8

Для Вильфрида Нанси это начало оказалось почти травматичным.  Два матча, два поражения, команда не держит удар, не выдерживает интенсивности соперника и слишком легко отдаёт контроль.  И да, перестраивать «Селтик» придётся долго.  Потребуются трансферы, новый блок основных игроков, новые принципы.  Но в Европе таких кредитов доверия не выдают, и воскресный финал Кубка Лиги уже превращается в матч повышенного давления.

А «Рома» уверенно приближается к тому, что обеспечить себе евровесну.  Команда набрала 12 очков, входит в топ-10 таблицы Лиги Европы и выглядит как коллектив, который знает, чего хочет.  Гасперини может позволить себе планировать январь — победа над «Штутгартом» или «Панатинаикосом» приблизит римлян к топ-8, а значит и к прямому выходу в плей-офф без лишних нервов.