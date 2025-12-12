Команда Гасперини приехала в Глазго за победой — и ещё до перерыва решила все вопросы. Автогол Скейлза в дебюте и дубль Эвана Фергюсона оформили «Роме» максимально комфортный матч, а дебют Вильфрида Нанси в Европе превратился в ещё один сигнал тревоги для «Селтика».

Результат матча Селтик Лига Европы. Этап лиги 0:3 Рома Рим 0:1 Эван Фергюсон 36' 0:2 Эван Фергюсон 45+1' 0:3 Леон Бэйли 74' Селтик: Каспер Шмейхель, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Киран Тирни ( Колби Донован 46' ), Каллум Макгрегор, Арне Энгелс, Рео Хатате ( Мишель Анже Баликвиша 77' ), Ян Хён-дзюн ( Энтони Ралстон 62' ), Sebastian Tounekti, Беньямин Нюгрен ( Паулу Бернарду 46' ), Дайдзэн Маэда ( Келечи Ихеаначо 46' ) Рома: Миле Свилар, Девин Ренс, Зеки Челик, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо ( Ян Зёлковский 80' ), Джанлука Манчини, Матиас Соуле ( Леон Бэйли 69' ), Нейл Эль-Айнауи, Никколо Писилли ( Анхелиньо 85' ), Эван Фергюсон ( Лоренцо Пеллегрини 69' ), Стефан Эль-Шаарави ( Пауло Дибала 69' ) Жёлтые карточки: Стефан Эль-Шаарави 45+4' (Рома), Марио Эрмосо 45+4' (Рома), Эван Н'Дика 78' (Рома), Ян Зёлковский 88' (Рома)

Статистика матча 2 Удары в створ 5 5 Удары мимо 5 57 Владение мячом 43 4 Угловые удары 4 3 Офсайды 8 10 Фолы 9

Гасперини сильно поменял состав, но с ротацией угадал идеально. Фергюсон впервые за долгое время вышел в старте, Пизилли и Эль Шаарави добавили темпа, а связка Суле — Челик продавливала правый фланг. Нанси, напротив, решил идти ва-банк тем же составом и с той же схемой, что несколько дней назад буксовала в матче с «Хёртс». Три центральных защитника (все левши) не давали нужного баланса, полузащита распадалась, а первые минуты превратились в серию тревожных эпизодов.

«Селтик» не успел как следует потрогать мяч, как пропустил. Ошибка Шмейхеля на выходе из обороны, подача Суле с углового — и Скейлз, нервно реагируя на движение Манчини за спиной, отправляет мяч в собственные ворота. Не самый достойный гол для начала, но отлично отражающий стартовый хаос хозяев.

Автогол Скейлза globallookpress.com

Дальше — только хуже. Хатате потерял мяч в опасной зоне, Фергюсон попал в штангу, чуть позже Суле вынудил Шмейхеля временно держать счёт близким. Через полчаса после первого мяча созрел и второй. Суле протащил мяч, Челик получил пространство на фланге и вырезал идеальную передачу в центр. Фергюсону оставалось лишь подставить ногу — первый гол ирландского нападающего в Лиге Европы.

Эван Фергюсон globallookpress.com

«Селтик» отвечал эпизодами, но ни по скорости, ни по качеству решений никак не мог продавить «Рому». А ближе к перерыву гости окончательно убили интригу. Всё тот же дуэт Суле и Фергюсона в штрафной, мощный разворот ирландца — и хлёсткий удар низом под руку Шмейхелю. 3:0, второй тайм становился всё большей формальностью.

Гол Фергюсона globallookpress.com

Если шанс на возвращение и был, то он возник в концовке тайма, когда «Селтик» получил пенальти. Но Арне Энгелс пробил в штангу — символично для матча, где едва ли не каждое решение хозяев было неудачным.

Пенальти Энгелса globallookpress.com

Нанси попытался встряхнуть игру, Гасперини дожал на автопилоте

Тройная замена в перерыве оживила «Селтик», и первые десять минут после рестарта наконец-то напоминали футбольный матч, а не тренировку «Ромы». Ихеаначо сразу получил момент, промахнулся, затем Келечи даже забил — но из офсайда. В эти короткие отрезки хозяева хотя бы выстроили подобие структуры, плотнее играли между линиями, сместили акценты в полуфланги, начали выигрывать подборы.

«Селтик» — «Рома» globallookpress.com

Но это был всплеск, а не тенденция. «Рома» переждала, вернула мяч и снова начала задавать темп. Гости создали ещё два эпизода, которые легко могли превратиться в 4:0. Пизилли не реализовал момент после розыгрыша углового, а Леон Бейли забил, но тоже из офсайда.

В остальном «Рома» была очень аккуратна. Команда экономила силы, стягивала блок компактно и в нужные моменты взрывалась на флангах. Джан Пьеро Гасперини получил от своих футболистов идеальный матч по объёму и запасу качества, так ещё и наконец-то забил первые голы в Европе нападающий.

«Селтик» — «Рома» globallookpress.com

«Селтик» тонет в переходном периоде, «Рома» подбирается к топ-8

Для Вильфрида Нанси это начало оказалось почти травматичным. Два матча, два поражения, команда не держит удар, не выдерживает интенсивности соперника и слишком легко отдаёт контроль. И да, перестраивать «Селтик» придётся долго. Потребуются трансферы, новый блок основных игроков, новые принципы. Но в Европе таких кредитов доверия не выдают, и воскресный финал Кубка Лиги уже превращается в матч повышенного давления.

А «Рома» уверенно приближается к тому, что обеспечить себе евровесну. Команда набрала 12 очков, входит в топ-10 таблицы Лиги Европы и выглядит как коллектив, который знает, чего хочет. Гасперини может позволить себе планировать январь — победа над «Штутгартом» или «Панатинаикосом» приблизит римлян к топ-8, а значит и к прямому выходу в плей-офф без лишних нервов.