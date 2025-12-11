Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов назвал задачи на сезон для своей команды.

Дмитрий Парфенов
Дмитрий Парфенов globallookpress.com

«Не хочется разбрасываться громкими заявлениями.  Но любой руководитель хочет видеть баланс между зрелищной игрой и результатом — здесь я ничего нового вам не скажу.

Цель — попасть в топ-4?  Сейчас от этой черты "Ротор" отделяют четыре очка.  Мы видим, какая плотность команд наверху, и представляем, какая борьба там весной развернётся.  Конечно, хочется бороться за верхние места», — цитирует Парфенова «Чемпионат».

«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков за 21 матч.