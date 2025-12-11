Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов назвал задачи на сезон для своей команды.

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

«Не хочется разбрасываться громкими заявлениями. Но любой руководитель хочет видеть баланс между зрелищной игрой и результатом — здесь я ничего нового вам не скажу.

Цель — попасть в топ-4? Сейчас от этой черты "Ротор" отделяют четыре очка. Мы видим, какая плотность команд наверху, и представляем, какая борьба там весной развернётся. Конечно, хочется бороться за верхние места», — цитирует Парфенова «Чемпионат».

«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков за 21 матч.