Вингер «РБ Лейпцига» Ян Дьоманде уже в зимнее трансферное окно может покинуть немецкий клуб и перебраться в «Ливерпуль», сообщает TEAMtalk.

Ян Дьоманде globallookpress.com

Мерсисайдцы видят в нем прямую замену Мохамеду Салаху, который вступил в открытый конфликт с главным тренером Арне Слотом.



Скауты «Ливерпуля» внимательно следили за Дьоманде в игре «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт», в которой ивуариец сделал хет-трик, а его команда выиграла со счетом 6:0.

Сейчас Дьоманде оценивается на портале Transfermarkt в 20 млн евро, а его контракт действует до лета 2030 года. В этом сезоне он сыграл 15 матчей, забил в них 7 мячей и сделал 4 ассиста.