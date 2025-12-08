Александр Тюкавин, отец футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе форварда в европейский клуб.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«А тут предсказать невозможно абсолютно. Думаю, он сам почувствует по готовности. Как будет готов — так поедет. Сказать какие‑то сроки сложно. Может, это завтра произойдет. Сейчас он только вернулся после травмы. Ему надо время восстановиться, набрать игровые кондиции, тонус, форму. Сделать так, чтобы клуб заиграл. С движением клуба вперед и у Кости будет легче идти восстановление, игровые кондиции вернутся намного быстрее. Тяжело определить сроки. К тому времени, как он будет готов уехать, надо будет смотреть, какая ситуация будет. Тут много факторов, от чего зависит.

Нельзя сказать, что конкретно летом такого‑то года есть планы уехать. Должен быть интерес от зарубежных клубов. И не просто интерес. А конкретика. С выходом на руководство "Динамо", с официальным запросом о трансфере, с хорошим предложением. И если это будет стоящий клуб — почему нет? Как говорят, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Тогда почему футболист не должен хотеть? Мне кажется, любой игрок, который любит этот вид спорта и хочет чего‑то достичь, должен желать попробовать себя в топовом чемпионате, топовых лигах. Лучше попробовать и ошибиться, чем не попробовать вообще. Волков бояться — в лес не ходить. Получится или нет — от него будет зависеть во многом», — приводит слова Тюкавина‑старшего «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23‑летний Тюкавин принял участие в 15 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, что «Динамо» идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.