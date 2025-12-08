Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о выступлении «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Футбол, в который сейчас играет "Балтика", именно тот, который могут показывать и исполнять игроки. Вот это и есть заслуга тренера, потому что он не требует невозможного. Умение тренера играть на лучших сторонах своих игроков говорит о его квалификации. Я думаю, что "Балтика" — это открытие первой части чемпионата. Ее позиция внушительна и объективна, никакого провала я не ожидаю», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» по итогам первой части сезона заняла 5-е место, набрав 35 очков за 18 туров.