В понедельник, 1 декабря, «Фенербахче» примет «Галатасарай» в рамках 14-го тура Суперлиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Фенербахче» — «Галатасарай»

79' Замены в составе «Фенербахче»: Фред и Огуз Айдын вышли, ушли Исмаиль Юксек и Доржелес Нене.

78' Желтая карточка показана вратарю «Галатасарая» Чакыру, за задержку времени.

77' Замена в составе «Галатасарая»: Арда Уньяй вышел вместо Илкая Гюндогана.

76' Угловой у ворот «Галатасарая», Виктор Осимхен головой выбил мяч подальше из штрафной площади.

73' Мяч у «Фенербахче», в прессинг включились игроки «Галатасарая», усложняя начало атаки хозяевам.

71' Желтая карточка показана Виктору Осимхену, за возмущение действиями арбитра.

70' Повреждение у защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа, медицинская бригада гостей приглашена на поле.

68' Позиционная атака «Фенербахче», игроки «Галатасарая» сконцентрировались на оборонительных взаимодействиях.

67' Асенсио пробил из-за пределов штрафной «Галатасарая», мяч мимо створа ворот пролетел.

66' Желтая карточка показана вратарю «Фенербахче» Эдерсону, за споры с арбитром.

65' Повреждение у Габриэля Сара, защитник «Фенера» Шкриньяр въехал ему по ноге.

63' Желтая карточка показана Барышу Алперу.

63' Замены в составе «Фенербахче»: ушли Эн-Несири и Актюркоглу, вышли Дуран и Талиска.

62' Передача в штрафную «Галатасарая», но там оттёрли от мяча нападающего хозяев Эн-Несири.

62' Позиционная атака «Фенербахче».

«Фенербахче» — «Галатасарай»

60' Классный пас Санчеса в штрафную «Фенербахче», Лерой Зане нанес удар в ближний угол ворот, мяч очень близко от штанги пролетел.

59' Продолжают лупить по ногам друг друга футболисты, срывая атаки.

59' Взяли мяч под контроль игроки «Галатасарая», в попытке игру от своих ворот отодвинуть.

57' Подача с углового «Фенербахче» Асенсио, головой пробил Остерволде, мяч над перекладиной ворот «Галатасарая» пролетел.

55' Удар Осимхена с дальней дистанции в попытке застать врасплох вратаря хозяев Эдерсона, мяч выше ворот пролетел.

54' Желтая карточка показана Джейдену Остерволде, наступил он на Виктора Осимхена в центре поля.

53' Удар Марко Асенсио с линии штрафной «Галатасарая», успели защитники гостей накрыть.

52' Актюркоглу рвался по левому флангу атаки «Фенербахче», вместе с ногой выбил у него мяч нападающий «Галатасарая» Лерой Зане, будет штрафной.

51' Чувствуется высокое напряжение матча, каждый эпизод игры принципиально важен для команд.

49' Удар Осимхена из пределов штрафной «Фенербахче», в прыжке на угловой перевел мяч вратарь хозяев Эдерсон.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+2' Перерыв. В равной игре, удалось «Галатасараю» забить ценный гол.

45+6' Барыш Алпер Йылмаз ворвавшись в штрафную «Фенербахче», перебрасывал мяч через вратаря хозяев Эдерсона, получилось слишком сильно, мяч мимо створа ворот полетел.

45+4' Удар Асенсио с лёту из-за пределов штрафной «Галатасарая», мяч рядом со штангой проскакал.

45+4' Продолжают активно атаковать футболисты «Фенербахче», отошли в оборону игроки «Галатасарая».

45+1' После просмотра ВАР, определено: гол в ворота «Галатасарая» отменён.

45+1' ВАР смотрится на предмет правильности взятия ворот «Галатасарая». Была игра рукой у Милана Шкриньяра в процессе борьбы в штрафной гостей.

45' Добавленное время 5 минут.

44' После подачи с углового «Фенербахче», затолкали мяч в ворота «Галатасарая» футболисты хозяев. Эн-Несири пробил с лету, мяч заметался отскакивая от одного футболиста в другого, не успел среагировать вратарь гостей Угурджан Чакыр.

41' Марко Асенсио замыкал на дальней штанге подачу в штрафную «Галатасарая», но промахнулся мимо створа.

«Фенербахче» — «Галатасарай»

40' Желтая карточка показана Марио Лемина, за отложенный фол в центре поля.

39' Прострел в штрафную «Галатасарая» с левого фланга атаки «Фенербахче» сделал Браун, не без труда отбились гости.

37' В верховом единоборстве получили повреждение Эдсон Альварес и Барыш Йылмаз, медики вновь на поле.

36' Желтая карточка показана Нелсону Семеду, наступил он на голеностоп Габриэлю Сара в центре поля.

36' Заброс в штрафную «Галатасарая», но скидка у Керема Актюркоглу не получилась качественной.

34' Темп игры по прежнему не высок, осмотрительно продолжают играть команды.

32' Арчи Браун прострелил в штрафную «Галатасарая», внимательно действуют защитники гостей, выбив мяч подальше.

29' Повреждение у Караташа, медицинская бригада «Галатасарая» приглашена на поле.

27' Гоооол! 0:1. Лерой Зане обыграв на подступах к штрафной «Фенербахче» Брауна и Шкриньяра пробил, мяч зацепив защитника Остерволде полетел в противоход вратарю Эдерсону и заскочил в сетку ворот хозяев.

27' Удар Габриэля Сара из-за пределов штрафной «Фенербахче», мяч в считанных сантиметрах от штанги ворот Эдерсона пролетел.

26' Позиционная атака «Галатасарая», планомерно гости с мячом подбираются к штрафной «Фенербахче».

23' Удар головой Виктора Осимхена из пределов штрафной «Фенербахче», плотно с ним защитники хозяев сыграли, не получилось качественного удара, мяч мимо ворот пролетел.

22' Не стесняются команды срывать атаки противника за счет мелких фолов в середине поля.

19' Делают команды попытки продвинуться к чужим воротам за счет забросов на своих нападающих с последующей скидкой, пока мало что получается.

17' Позиционная атака «Фенербахче», в пас играют хозяева на половине поля «Галатасарая».

15' Вброс из-за боковой в штрафную «Фенербахче», на выходе руками мяч забрал голкипер Эдерсон.

15' Прессинг «Галатасарая» принес свои плоды, выбили в аут мяч защитники «Фенера».

«Фенербахче» — «Галатасарай»

14' Мяч под контролем «Фенербахче», длинной передачей вперед выбил его вратарь хозяев Эдерсон.

12' Играют в пас на своей половине поля футболисты «Галатасарая», не прессингуют их хозяева.

11' Аккуратно играют команды, до штрафной площади соперника доходить с владением мяча пока не получается.

08' Йылмаз рвался по правому флангу атаки «Галатасарая» в быструю атаку, но в подкате чисто у него мяч отобрал защитник хозяев Арчи Браун.

06' Попытку прострела в штрафную «Галатасарая» Актюркоглу в подкате прервал защитник гостей Давинсон Санчес.

05' Чувствуется высокая цена ошибки в действиях футболистов.

03' Позиционная атака «Галатасарая».

03' В спокойном темпе начинается игра, команды присматриваются друг к другу.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фенербахче».

Трибуны стадиона перед началом матча

19:59 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, вмещающем 47 834 зрителя.

19:40 Главным судьей матча будет Ясин Кол.

Стартовые составы команд

«Фенербахче»: Эдерсон, Семеду, Шкриньяр, Остерволде, Браун, Альварес, Юксек, Асенсио, Нене, Актюркоглу, Эн-Несири.

«Галатасарай»: Чакыр, Санчес, Бардакджи, Караташ, Сара, Гюндоган, Торрейра, Лемина, Зане, Осимхен, Йылмаз.

«Фенербахче»

«Фенербахче» после 14-ти туров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги набрал 31 балл в таблице и борется за чемпионский титул. Команда занимает вторую строчку с отставанием лишь в один пункт от лидера и нынешнего соперника, тогда как ее ближайший преследователь «Трабзонспор» отстает только по дополнительным показателям. В своем прошлом поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы клуб на своем поле сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1). Перед этим в 13-м туре турецкого чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 5:2 одержал крупную победу над «Ризеспором».

В восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фенербахче» выиграл шесть раз, а в 11-ти последних матчах ни разу не проиграл. Такие выступления сулят хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть высокую мотивацию не только выиграть дерби, но и выйти в лидеры, а также фактор своего поля. Юссеф Эн-Несири — лучший бомбардир команды в текущем сезоне турецкой Суперлиги с семью голами. Травмирован — Сёюнджю, дисквалифицированных игроков нет.

«Галатасарай»

«Галатасарай» после 13-ти туров текущего розыгрыша турецкого первенства набрал 32 очка и традиционно борется за золотые медали. Команда занимает первую строчку и только на один балл опережает нынешнего соперника и принципиального соперника, поэтому ей крайне важно хотя бы не проиграть. В своем предыдущем поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на своем поле потерпел поражение от «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1). Перед этим в 13-м туре Суперлиги коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах переиграл «Генчлерберлиги» с результатом 3:2.

В трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» проиграл дважды, а в пяти последних поединках выиграл лишь два раза. Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, но также и о риске поражения, особенно если учесть их кадровые проблемы, мотивацию соперника, а также фактор чужого поля. Мауро Икарди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с семью голами. Травмированы — Акгюн, Айхан, Кутлу, Лемина, Осимхен и Синго, дисквалифицированы — Балтаджи, Эльмали и Шаллай.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. В Суперлиге, в первом матче «Галатасарай» победил на выезде 1:3, вторая игра завершилась вничью 0:0. Так же соперники сошлись в 1/4 финала Кубка Турции, «Галатасарай» победил на выезде 1:2.

За всю историю команды сыграли 170 матчей. В 57 играх победил «Фенербахче», в 56 «Галатасарай», оставшиеся 57 матчей завершились вничью.

