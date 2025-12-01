прогноз на матч турецкой Суперлиги, ставка за 2.17

1 декабря в 14-м туре чемпионата Турции сыграют «Фенербахче» и «Галатасарай». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» после 14-ти туров текущего розыгрыша турецкой Суперлиги набрал 31 балл в таблице и борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую строчку с отставанием лишь в один пункт от лидера и нынешнего соперника, тогда как ее ближайший преследователь «Трабзонспор» отстает только по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы клуб на своем поле сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1).

Перед этим в 13-м туре турецкого чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 5:2 одержал крупную победу над «Ризеспором».

Не сыграют: травмирован — Сёюнджю, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фенербахче» выиграл шесть раз, а в 11-ти последних матчах ни разу не проиграл.

Такие выступления сулят хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть высокую мотивацию не только выиграть дерби, но и выйти в лидеры, а также фактор своего поля.

Юссеф Эн-Несири — лучший бомбардир команды в текущем сезоне турецкой Суперлиги с семью голами.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» после 13-ти туров текущего розыгрыша турецкого первенства набрал 32 очка и традиционно борется за золотые медали.

Команда занимает первую строчку и только на один балл опережает нынешнего соперника и принципиального соперника, поэтому ей крайне важно хотя бы не проиграть.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на своем поле потерпел поражение от «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1).

Перед этим в 13-м туре Суперлиги коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах переиграл «Генчлерберлиги» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированы — Акгюн, Айхан, Кутлу, Лемина, Осимхен и Синго, дисквалифицированы — Балтаджи, Эльмали и Шаллай.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» проиграл дважды, а в пяти последних поединках выиграл лишь два раза.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, но также и о риске поражения, особенно если учесть их кадровые проблемы, мотивацию соперника, а также фактор чужого поля.

Мауро Икарди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с семью голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Фенербахче» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Фенербахче» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Галатасарая» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.40, выигрыш «Галатасарая» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.15.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Фенербахче» победит за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45