В 17-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Крылья Советов». Матч состоится 30 ноября в 14:00 мск.
«Краснодар» в случае победы выйдет на чистое первое место, опередив ЦСКА. Таким образом, задача «быков» набрать 3 очка в предстоящем поединке.
В нынешнем сезоне команды пересекались трижды. Два матча было в Кубке и один в РПЛ. Дома «Краснодар» принимал самарцев в конце июля и потерпел поражение. Несложно догадаться, с каким настроем подойдут хозяева к поединку.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.09.
- Букмекеры: 1.27 на победу «Краснодара», 5.70 на ничью, 11.0 на победу «Крыльев Советов».
- Искусственный интеллект: предсказал победу «Краснодара» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
