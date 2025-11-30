В 17-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Крылья Советов». Матч состоится 30 ноября в 14:00 мск.

«Краснодар» в случае победы выйдет на чистое первое место, опередив ЦСКА. Таким образом, задача «быков» набрать 3 очка в предстоящем поединке.

В нынешнем сезоне команды пересекались трижды. Два матча было в Кубке и один в РПЛ. Дома «Краснодар» принимал самарцев в конце июля и потерпел поражение. Несложно догадаться, с каким настроем подойдут хозяева к поединку.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.09.

Букмекеры: 1.27 на победу «Краснодара», 5.70 на ничью, 11.0 на победу «Крыльев Советов».

Искусственный интеллект: предсказал победу «Краснодара» со счетом 2:0.

Трансляция матча

