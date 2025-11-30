ЦСКА и «Урал» согласовали трансфер 18-летнего нападающего Максима Воронова, который перейдет в московский клуб в зимнее трансферное окно и подпишет контракт на 3,5 года, как сообщает «СЭ».

Максим Воронов globallookpress.com

В текущем сезоне Воронов провел за «Урал» 15 матчей и забил четыре гола. Его действующий контракт с уральским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

На данный момент «Урал» идет на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 балл. ЦСКА также занимает вторую строчку, отставая от лидера РПЛ, «Краснодара», на один балл.