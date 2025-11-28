В 12-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах примет «Лейпциг». Игра состоится 28 ноября на «Боруссия-Парк» в 22:30 мск.

«Боруссия» с тремя победами подряд отдалилась от зоны вылета. Сегодня «пони» явно хотели бы продолжить свою серию, однако «Лейпциг» соперник не из простых. «Быки» ведут борьбу за первую тройку, поэтому никак не заинтересованы в потере очков.

При этом последний выезд «Лейпцига» на «Боруссия-Парк» закончился поражением со счетом 0:1. Сегодня если гостям не удастся победить, это будет третий матч подряд, когда «Боруссии» удалось не проиграть «Ред Буллу».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

Букмекеры: 2.92 на победу «Боруссии», 2.35 на победу «Лейпцига», 3.85 на ничью.

Искусственный интеллект: матч закончится со счетом 0:0.

