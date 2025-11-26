Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Это тяжёлый матч, и неважно, какой состав выставит "Реал", потому их футболисты очень сильны.  И они не дадут нам никакого преимущества: нам придётся побеждать самим.

Не думаю, что мы сможем их удивить, как и они не смогут удивить нас.  Нам нужно проявить себя максимально.  И если это означает первыми атаковать, тем лучше.  Но побеждает не та команда, которая чаще атакует, а та, которая максимально использует свои шансы.

Мбаппе?  Он ведь уже остановился, да?  Если он не забил в трёх матчах, значит, он остановился.  Так?  Ну и пусть продолжает», — цитирует Мендилибара AS.

Напомним, что игра «Олимпиакос» — «Реал» начнется в 23:00 мск.