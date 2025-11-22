Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сравнил Килиана Мбаппе с бывшей звездой мадридского клуба Криштиану Роналду.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«У Криштиану менталитет победителя выражен сильнее, чем у Килиана. Они совершенно разные футболисты. Но в этом году Мбаппе стал заметно чаще проявлять такие качества. Он растёт, ведёт команду за собой, и с каждым матчем это становится всё очевиднее», — приводит слова Куртуа Goal.

В нынешнем сезоне 26-летний Мбаппе сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 2 голевые передачи.