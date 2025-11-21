Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает вратаря своего клуба Максима Бориско незаменимым в этом составе.

Максим Бориско
Максим Бориско globallookpress.com

«Бориско не эмоционирует ярко после каких‑то эпизодов, ошибок или сумасшедших сейвов, которые не ожидаешь от него.  Практически всегда стабилен.

Постоянно анализирует то, что происходит вокруг и делает правильные выводы.  Макс своей работой и отношением добился того, что он незаменим», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Сейчас Бориско 25 лет, он воспитанник «Краснодара».  В «Балтике» выступает с 2019 года.  В этом сезоне вратарь провел 15 матчей, пропустил 7 голов, при этом раз отстоял на ноль.

Бориско является кандидатом в сборную России и сейчас оценивается в 1,2 млн евро.