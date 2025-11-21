Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает вратаря своего клуба Максима Бориско незаменимым в этом составе.

Максим Бориско globallookpress.com

«Бориско не эмоционирует ярко после каких‑то эпизодов, ошибок или сумасшедших сейвов, которые не ожидаешь от него. Практически всегда стабилен.

Постоянно анализирует то, что происходит вокруг и делает правильные выводы. Макс своей работой и отношением добился того, что он незаменим», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Сейчас Бориско 25 лет, он воспитанник «Краснодара». В «Балтике» выступает с 2019 года. В этом сезоне вратарь провел 15 матчей, пропустил 7 голов, при этом раз отстоял на ноль.

Бориско является кандидатом в сборную России и сейчас оценивается в 1,2 млн евро.