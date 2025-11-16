Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал совмещение своим бывшим партнером по «Сельте» и «Спартаку» Валерием Карпиным постов главного тренера в «Динамо» и сборной России.

Валерий Карпин globallookpress.com

«О совмещении я говорил еще в период, когда у нас был такой персонаж как Слуцкий. Назначили тренера ЦСКА в сборную, а потом мы провалились на чемпионате Европы. Также и здесь. Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Вчера, 15 ноября, сборная России уступила сборной Чили (0:2). Это первое поражение команды в последних 19 матчах.