Завершились два матча группового этапа чемпионата мира 2026-го года (группа С).
В одной из встреч Греция одолела Шотландию со счетом 3:2.
У греков голы записали на свой счет Анастасиос Бакасетас на 7-й минуте, Константинос Карецас на 57-й и Христос Дзолис на 63-й минуте.
В составе шотландцев отличились Бен Доук на 65-й минуте и Райан Кристи на 70-й минуте.
Результат матча
ГрецияАфины3:2ШотландияЭдинбург
1:0 Анастасиос Бакасетас 7' 2:0 Константинос Карецас 57' 3:0 Христос Дзолис 63' 3:1 Ben Gannon Doak 65' 3:2 Райан Кристи 70'
Греция: Одиссеас Влаходимос, Георгиос Ваяннидис, Панайотис Рецос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Димитриос Курбелис, Христос Музакитис (Пантелис Хацидиакос 89'), Константинос Карецас (Георгиос Масурас 75'), Анастасиос Бакасетас, Христос Дзолис (Хараламбос Костулас 90'), Вангелис Павлидис (Andrews Tetteh 43')
Шотландия: Крэйг Гордон, Эндрю Робертсон, Грант Хэнли (Скотт Маккена 75'), Джон Сауттар, Скотт МакТоминай, Райан Кристи (Лоуренс Шанклэнд 82'), Джон МакГинн, Льюис Фергюсон, Аарон Хики (Энтони Ралстон 75'), Че Адамс (Линдон Дайкс 82'), Ben Gannon Doak (Джордж Хирст 88')
Жёлтые карточки: Анастасиос Бакасетас 65' — Джон МакГинн 10', Льюис Фергюсон 30', Джон Сауттар 85'
Красная карточка: Анастасиос Бакасетас 84' (Греция)
Греция располагается на 3-й позиции в группе С с 6-ю очками в активе. Шотландия — на 2-й строчке (10).
Дания сыграла вничью с Беларусью со счетом 2:2.
У хозяев голы забили Миккель Дамсгор на 11-й минуте и Густав Исаксен на 79-й минуте.
В составе Беларуси голами отметились Валерий Громыко на 62-й минуте и Никита Демченко на 65-й минуте.
После этого матча Дания занимает 1-е место в группе С с 11-ю очками в активе. Беларусь — на 4-й позиции (1).