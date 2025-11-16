Завершились два матча группового этапа чемпионата мира 2026-го года (группа С).

Сборная Греции globallookpress.com

В одной из встреч Греция одолела Шотландию со счетом 3:2.

У греков голы записали на свой счет Анастасиос Бакасетас на 7-й минуте, Константинос Карецас на 57-й и Христос Дзолис на 63-й минуте.

В составе шотландцев отличились Бен Доук на 65-й минуте и Райан Кристи на 70-й минуте.

Результат матча Греция Афины 3:2 Шотландия Эдинбург 1:0 Анастасиос Бакасетас 7' 2:0 Константинос Карецас 57' 3:0 Христос Дзолис 63' 3:1 Ben Gannon Doak 65' 3:2 Райан Кристи 70' Греция: Одиссеас Влаходимос, Георгиос Ваяннидис, Панайотис Рецос, Константинос Цимикас, Константинос Кульеракис, Димитриос Курбелис, Христос Музакитис ( Пантелис Хацидиакос 89' ), Константинос Карецас ( Георгиос Масурас 75' ), Анастасиос Бакасетас, Христос Дзолис ( Хараламбос Костулас 90' ), Вангелис Павлидис ( Andrews Tetteh 43' ) Шотландия: Крэйг Гордон, Эндрю Робертсон, Грант Хэнли ( Скотт Маккена 75' ), Джон Сауттар, Скотт МакТоминай, Райан Кристи ( Лоуренс Шанклэнд 82' ), Джон МакГинн, Льюис Фергюсон, Аарон Хики ( Энтони Ралстон 75' ), Че Адамс ( Линдон Дайкс 82' ), Ben Gannon Doak ( Джордж Хирст 88' ) Жёлтые карточки: Анастасиос Бакасетас 65' — Джон МакГинн 10', Льюис Фергюсон 30', Джон Сауттар 85' Красная карточка: Анастасиос Бакасетас 84' (Греция)

Статистика матча 9 Удары в створ 7 7 Удары мимо 2 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 7 0 Офсайды 1 11 Фолы 14

Греция располагается на 3-й позиции в группе С с 6-ю очками в активе. Шотландия — на 2-й строчке (10).

Дания сыграла вничью с Беларусью со счетом 2:2.

У хозяев голы забили Миккель Дамсгор на 11-й минуте и Густав Исаксен на 79-й минуте.

В составе Беларуси голами отметились Валерий Громыко на 62-й минуте и Никита Демченко на 65-й минуте.

После этого матча Дания занимает 1-е место в группе С с 11-ю очками в активе. Беларусь — на 4-й позиции (1).