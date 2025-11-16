Сборная Азербайджана примет команду Франции в матче отборочного цикла чемпионата мира, который состоится 16 ноября в 20:00 мск в Баку.
Для Азербайджана в этом отборе все кончено. Команда с одним пунктом на последнем месте в таблице D и даже в случае победы ее турнирное положение никак не изменится.
Для Франции после разгрома Украины (4:0) этот матч также не имеет значения. Команда Дидье Дешама набрала 13 очков и остается недосягаемой для остальных участников квартета. Поэтому после этого матча «Триколоры» станут еще одним участником предстоящего мундиаля.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз за 1.95, в котором рассказали, ждать ли разгрома Азербайджана.
- Букмекеры оценивают шансы команд такими коэффициентами: 12.0 на победу Азербайджана и 1.12 на победу Франции.
- ИИ предсказал скромную победу Франции со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Азербайджан — Франция смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.