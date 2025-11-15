В матче пятого тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 сборные Польши и Нидерландов сыграли вничью 1:1.
На точный удар Якуба Каминьского гости ответили точным ударом Мемфиса Депая.
Результат матча
ПольшаВаршава1:1НидерландыАмстердам
1:0 Якуб Каминьский 43' 1:1 Мемфис Депай 47'
Польша: Камиль Грабара, Ян Зёлковский, Томаш Кендзёра, Якуб Кивёр, Мэтти Кэш (Камил Гросицки 81'), Себастьян Шиманьски (Бартош Капустка 13'), Пётр Зелиньски, Якуб Каминьский (Филип Розга 90'), Никола Залевский (Павел Вшолек 81'), Роберт Левандовски (Адам Букса 90'), Michal Skoras
Нидерланды: Барт Вербрюгген, Микки ван де Вен, Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Лютсхарел Гертрейда (Тейьяни Рейндерс 74'), Френки де Йонг, Райан Гравенберх (Эмануэль Эмегха 89'), Мемфис Депай (Йерди Схаутен 89'), Коди Матес Гакпо, Джастин Клюйверт (Ян Паул ван Хекке 74'), Дониелл Мален
Жёлтые карточки: Пётр Зелиньски 17', Ян Зёлковский 67' — Ян Паул ван Хекке 90+6'
Нидерланды смогли набрать 17 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице группы G. Польша с 14 баллами идет на второй строчке.