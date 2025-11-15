В матче пятого тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 сборные Польши и Нидерландов сыграли вничью 1:1.

На точный удар Якуба Каминьского гости ответили точным ударом Мемфиса Депая.

Результат матча

Польша Варшава 1:1 Нидерланды Амстердам

1:0 Якуб Каминьский 43' 1:1 Мемфис Депай 47'

Польша: Камиль Грабара, Ян Зёлковский, Томаш Кендзёра, Якуб Кивёр, Мэтти Кэш ( Камил Гросицки 81' ), Себастьян Шиманьски ( Бартош Капустка 13' ), Пётр Зелиньски, Якуб Каминьский ( Филип Розга 90' ), Никола Залевский ( Павел Вшолек 81' ), Роберт Левандовски ( Адам Букса 90' ), Michal Skoras

Нидерланды: Барт Вербрюгген, Микки ван де Вен, Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Лютсхарел Гертрейда ( Тейьяни Рейндерс 74' ), Френки де Йонг, Райан Гравенберх ( Эмануэль Эмегха 89' ), Мемфис Депай ( Йерди Схаутен 89' ), Коди Матес Гакпо, Джастин Клюйверт ( Ян Паул ван Хекке 74' ), Дониелл Мален

Жёлтые карточки: Пётр Зелиньски 17', Ян Зёлковский 67' — Ян Паул ван Хекке 90+6'