Наставник сборной Англии Томас Тухель остался доволен игрой с Сербией (2:0) в рамках отбора на ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Был сложный матч. Первый тайм мне очень понравился. После перерыва прессинг удавался нам уже не так хорошо. Иногда соперник выходил из глубокой обороны в контратаку. Поэтому четверке наших защитников пришлось постараться, чтобы уберечь ворота. Не все дается просто, но все хорошо», — цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля.

Англия гарантировала себе выход в финальную часть ЧМ-2026, заняв первое место в группе К с 21 очком. Сербия (10) после этого поражения потеряла все шансы пробиться на турнир.