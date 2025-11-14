Наставник сборной Англии Томас Тухель остался доволен игрой с Сербией (2:0) в рамках отбора на ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Был сложный матч.  Первый тайм мне очень понравился.  После перерыва прессинг удавался нам уже не так хорошо.  Иногда соперник выходил из глубокой обороны в контратаку.  Поэтому четверке наших защитников пришлось постараться, чтобы уберечь ворота.  Не все дается просто, но все хорошо», — цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля.

Англия гарантировала себе выход в финальную часть ЧМ-2026, заняв первое место в группе К с 21 очком.  Сербия (10) после этого поражения потеряла все шансы пробиться на турнир.