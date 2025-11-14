Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии газона на стадионе «Фишт» перед товарищеской встречи против команды Чили.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Могу выйти и посмотреть, мне он может казаться нормальным. Но больше надо реагировать на мнение игроков. По мне, здесь лучший газон, который был за все время, что я видел, приезжая в Сочи с разными командами. Газон держит, не плывет, поле, наверное, будет идеальное», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Россия и Чили сыграют между собой 15 ноября в Сочи. Начало — в 19:00 по Москве.