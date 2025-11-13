Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что у игроков сборной России не осталось мотивации выступать в товарищеских матчах.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

Вчера, 12-го ноября подопечные Валерий Карпина сыграли вничью со сборной Перу со счетом 1:1.

«Нам надо признать: у этой сборной России закончились энергия и мотивация на товарищеские матчи с проходными соперниками. Не помогают уже ни 40 тыс. на трибунах, ни праздник на стадионе в целом.

Игроки просто устали четвёртый год подряд играть со слабыми соперниками, играть без мотивации. И не надо здесь цепляться к словам — сегодня буквально было озвучено, что в эту паузу мы играем с худшими командами Южной Америки.

Можно ли винить тренерский штаб и футболистов за эту усталость? За отсутствие мотивации? Я не стану. Я их понимаю. И даже жалею.

Правда, от чего бы отказался, так это от заявлений в духе, что нынешняя сборная бы вышла на ЧМ-2026. Может, в официальных матчах они играли бы иначе, но по тому, что мы увидели сегодня — нет. Такой футбол сборной смотреть очень тяжело. А возвращение будет трудным, но главное — поскорее бы оно случилось», — сказал Созин Чемпионату.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против Чили 15-го ноября в 18:00 по мск.