Исландия одержала победу над Азербайджаном (2:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.
У гостей голы записали на свой счет Альберт Гудмундссон на 20-й минуте и Сверрир Ингасон на 39-й минуте.
Результат матча
АзербайджанБаку0:2ИсландияРейкьявик
0:1 Альберт Гудмундссон 20' 0:2 Сверрир Ингасон 39'
Азербайджан: Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Турал Байрамов (Jeyhun Nuriyev 60'), Эмин Махмудов (Рустам Ахмедзаде 60'), Abdulakh Khaybulayev (Anatoliy Nuriev 84'), Khayal Aliyev (Ренат Дадашов 72'), Нериман Ахундзаде (Rufat Abdullazada 72'), Aydin Bayramov, Elvin Badalov, Rufat Abbasov
Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Даниэль Лео Гретарссон, Сверрир Ингасон, Кристиан Хлинссон (Брюньольфур Виллюмссон 68'), Хакон-Арнар Харальдссон, Виктор Паульссон, Андри Гудьонсен (Jon Dagur THorsteinsson 68'), Альберт Гудмундссон (Гисли Тордарсон 90'), Йоханн Гудмундссон (Даниэль Гудьонсен 68'), Микаэль Эллертссон, Isak Bergmann Johannesson (Стефан Тейтур Тордарсон 90')
Жёлтые карточки: Abdulakh Khaybulayev 31', Бахлул Мустафазаде 62', Рустам Ахмедзаде 83', Антон Кривоцюк 85' — Виктор Паульссон 49', Брюньольфур Виллюмссон 69'
После этого матча Исландия располагается на 2-й позиции в группе D с 7-ю очками в активе. Азербайджан — на последней 4-й строчке (1 балл).