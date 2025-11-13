Исландия одержала победу над Азербайджаном (2:0) в матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

У гостей голы записали на свой счет Альберт Гудмундссон на 20-й минуте и Сверрир Ингасон на 39-й минуте.

Результат матча

Азербайджан Баку 0:2 Исландия Рейкьявик

0:1 Альберт Гудмундссон 20' 0:2 Сверрир Ингасон 39'

Азербайджан: Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Турал Байрамов ( Jeyhun Nuriyev 60' ), Эмин Махмудов ( Рустам Ахмедзаде 60' ), Abdulakh Khaybulayev ( Anatoliy Nuriev 84' ), Khayal Aliyev ( Ренат Дадашов 72' ), Нериман Ахундзаде ( Rufat Abdullazada 72' ), Aydin Bayramov, Elvin Badalov, Rufat Abbasov

Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Даниэль Лео Гретарссон, Сверрир Ингасон, Кристиан Хлинссон ( Брюньольфур Виллюмссон 68' ), Хакон-Арнар Харальдссон, Виктор Паульссон, Андри Гудьонсен ( Jon Dagur THorsteinsson 68' ), Альберт Гудмундссон ( Гисли Тордарсон 90' ), Йоханн Гудмундссон ( Даниэль Гудьонсен 68' ), Микаэль Эллертссон, Isak Bergmann Johannesson ( Стефан Тейтур Тордарсон 90' )

Жёлтые карточки: Abdulakh Khaybulayev 31', Бахлул Мустафазаде 62', Рустам Ахмедзаде 83', Антон Кривоцюк 85' — Виктор Паульссон 49', Брюньольфур Виллюмссон 69'