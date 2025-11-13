В матче группы D отборочного цикла чемпионата мира сборные Франции и Украины будут выяснять сильнейшего. Поединок состоится 13 ноября в 22:45 на поле стадиона «Парк-де-Пренс» в Париже.

Сборная Украины попытается приложить максимум усилий, чтобы увеличить свои шансы на попадание в стыковой раунд ЧМ. Сейчас украинцы с 7 очками на второй позиции, но в спину им дышат исландцы, имея на 3 пункта меньше.

Франция может согласиться на ничью, но не более. Однако сегодня для спокойствия «триколорам» нужна победа. Если добавить фактор домашних стен, то команде Сергея Реброва выпала крайне трудная задача.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Букмекеры оценивают шансы команд на победу с коэффициентами 1.20 и 15.0 соответственно.

Искусственный интеллект уверен в победе сборной Франции со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Украина смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете статистику и стартовые составы команд на игру.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.