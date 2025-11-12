Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.

Борис Ротенберг globallookpress.com

«Владимир Леонченко хорошо поработал в "Локомотиве". Единственное, команда не завоевала никаких титулов. Сейчас сложно сказать, на каком пути "Локомотив", как сейчас воспитывать свою молодежь и оптимизировать финансовые средства. "Локомотив" не делает больших затрат, очень точечно берет игроков и достаточно продуктивно работает. На протяжении нескольких сезонов находится в пятерке-шестерке РПЛ.

Таких провалов нет, всё достаточно стабильно. Единственное, не хватает каких-то существенных побед. Ротенберг работал с академией, он бывший игрок "Локомотива". Возможно, эта же тенденция сохранится, так как он больше видел подрастающую молодёжь. Возможно, руководство ставит новые задачи. Наверное, пришло время», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Ротенберг сменит на этой должности Владимира Леонченко, который покинет клуб.