Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о «Ливерпуле» перед очным матчем 11-го тура английской Премьер-лиги.

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Думаю, что "Ливерпуль" — по-настоящему крепкая команда, они чемпионы Англии, это невероятный коллектив, у них очень много замечательных футболистов. Не могу сказать, что в ней много слабых мест. У них были непростые моменты, однако "Ливерпуль" — это очень качественная и хорошо укомплектованная команда, что делает их одними из фаворитов на победу в АПЛ.

Они чемпионы, играют с золотой нашивкой на рукаве, это будет непростая игра. Летом они потратили много денег, поэтому что тут ещё можно добавить? У них мало слабых мест», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч между этими командами стартовал в 19:30 по мск. После 20-и минут счет так и не открыт — 0:0.