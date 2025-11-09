Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал игру «Зенита» в нынешнем сезоне.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Зенит» не играет так подавляюще, как это было в прошедших сезонах, но надо отметить, что команды из второй части таблицы стали внимательнее относится к лидерам. Мы сегодня видели, что «Зенит» вроде и хочет, но, может, уже и наелся чемпионствами. Хотя мы уже привыкли, что «Зенит» побеждает. Клуб стремится быть наверху всегда, но игроки должны понимать, что если ты претендуешь на гегемонию, это надо постоянно подтверждать«, — сказал Газзаев "СЭ".

В 15-м туре "Зенит" в гостях не смог переиграть "Крылья Советов" (1:1) и остался на третьем месте с 30 очками в таблице РПЛ. Следующую игру команда Сергея Семака проведет 23 ноября в гостях с "Пари НН".