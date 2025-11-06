Форвард московского «Динамо» Иван Сергеев подвел итоги первого матча Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (3:1) и считает, что в ответной встрече все будет происходить по-иному.

Иван Сергеев globallookpress.com

«Эмоции после этой победы довольно быстро утихли, тем более впереди нас ждет ответная игра в Москве. Тем не менее, хочу поздравить всех болельщиков "Динамо" с победой и сказать большое спасибо тем из них, кто приехал поддержать нас в Санкт‑Петербург. И, конечно, команде. Провели хороший матч, забили три гола, не дали много создать "Зениту" в обороне.

Чем больше разница в счете, тем, конечно, лучше. Но следующая игра будет совсем другой, и выходить на нее надо так, будто счет по‑прежнему 0:0», — сказал Сергеев «Матч ТВ».

Сергеев забил первый гол бело-голубых на 57-й минуте. Ответная встреча пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.

