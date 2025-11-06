6 ноября в Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Маккаби» Т-А в рамках матча 4-го тура Лиги Европы УЕФА. Начало игры в 23:00 мск.
В прошлом туре «Астон Вилла» неожиданно проиграла «Гоу Эхед Иглс» и не смогла продолжить свою победную полосу. В турнире команда Уная Эмери стартовала с двух побед. Таким образом, у бирмингемцев сейчас 6 пунктов.
«Маккаби» смог набрать только один пункт ничьей с ПАОКом, однако в следующих двух поединках гости потерпели два поражения, уступив загребскому «Динамо» и «Мидтьюлланну». Команда находится в двух очках от топ-24.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры уверены, что «Астон Вилла» не оставит шансов сопернику — 1.19 на победу хозяев и 15.5 на победу гостей.
- Искусственный интеллект считает, что матч закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.