6 ноября в Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Маккаби» Т-А в рамках матча 4-го тура Лиги Европы УЕФА. Начало игры в 23:00 мск.

В прошлом туре «Астон Вилла» неожиданно проиграла «Гоу Эхед Иглс» и не смогла продолжить свою победную полосу. В турнире команда Уная Эмери стартовала с двух побед. Таким образом, у бирмингемцев сейчас 6 пунктов.

«Маккаби» смог набрать только один пункт ничьей с ПАОКом, однако в следующих двух поединках гости потерпели два поражения, уступив загребскому «Динамо» и «Мидтьюлланну». Команда находится в двух очках от топ-24.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Букмекеры уверены, что «Астон Вилла» не оставит шансов сопернику — 1.19 на победу хозяев и 15.5 на победу гостей.

Искусственный интеллект считает, что матч закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.