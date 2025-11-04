Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера подписал предварительный контракт с сербским клубом «Црвена Звезда», который вступит в силу 20 декабря после завершения первой части сезона в чемпионате Сербии, сообщает Maxbet Sports.
Ранее альберт Риера рассматривался как приоритетный кандидат на пост главного тренера московского «Спартака», однако сейчас его путь лежит в Белград.
Контракт Риеры с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2029 года. Испанец выразил желание доработать в «Целе» до зимы и помочь клубу выйти в плей-офф Лиги конференций.