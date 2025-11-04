Главный тренер словенского «Целе»﻿ Альберт Риера подписал предварительный контракт с сербским клубом «Црвена Звезда»﻿, который вступит в силу 20 декабря после завершения первой части сезона в чемпионате Сербии, сообщает Maxbet Sports.

Альберт Риера globallookpress.com

Ранее альберт Риера рассматривался как приоритетный кандидат на пост главного тренера московского «Спартака»﻿, однако сейчас его путь лежит в Белград.

Контракт Риеры с «Црвеной Звездой»﻿ рассчитан до 2029 года. Испанец выразил желание доработать в «Целе»﻿ до зимы и помочь клубу выйти в плей-офф Лиги конференций.