Мюнхенская «Бавария» обратилась в УЕФА с официальным протестом, выразив недовольство распоряжением полиции Парижа в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает пресс-служба клуба.

Согласно приказу, все организованные группы болельщиков должны прибыть в окрестности Парижа и собраться на платной парковке вне города перед игрой. Остальным болельщикам предписано добираться на стадион исключительно на общественном транспорте. После матча фанаты должны вернуться к своим автобусам, которые затем будут сопровождаться полицейскими при выезде из города.

В заявлении «Баварии» подчёркивается, что решение было принято в слишком сжатые сроки и не основано на изменении уровня риска для немецких болельщиков. Кроме того, клуб отметил, что «ПСЖ» поддержал подачу апелляции в УЕФА.

Напомним, в 2023 году во время игры этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов болельщик «Баварии» получил травмы после нападения фанатов парижского клуба.

Матч состоится во вторник, 4 ноября, в Париже. Начало — в 23:00 мск.