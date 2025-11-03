Российская Премьер-Лига объявила пятерых претендентов на звание лучшего футболиста месяца по итогам октября.

Алексей Батраков globallookpress.com

В список вошли два игрока «Локомотива» — полузащитник Алексей Батраков и нападающий Дмитрий Воробьев, форвард «Динамо» Иван Сергеев, а также вратари Станислав Агкацев из «Краснодара» и Максим Бориско из «Балтики».

Победитель будет определен по итогам трех этапов голосования среди болельщиков, телеэкспертов и легенд РПЛ.

После 14-го тура РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице с 32 очками, на втором месте располагается ЦСКА с 30 очками, а замыкает тройку лидеров «Зенит» с 29 очками.​