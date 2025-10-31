Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением об игре своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Было проще сегодня, чем в матче против "Крыльев"? Хороший анализ. Спасибо вам. Не было проще. Если бы забили быстрый гол, то был бы более легкий матч. Это был такой же по сложности матч, как с "Крыльями". Мы должны были закрывать этот матч в первые 10–15 минут, но мы этого не сделали. Мы, конечно, доминировали. Эти очки очень важны, фундаментально важные очки.

Травмы Мойзеса и Алеррандро? Мойзес сделал движение и почувствовал что‑то в икроножной мышце. Мы не знаем, что это такое. Такое у меня впервые в жизни, даже в моей карьере такого не было. У Аллерандро ничего серьезного, но он тоже почувствовал что‑то. Бандикяна выпустили, потому что он очень хорошо тренировался.

Насколько сегодня получилось все задуманное? У нас были такие же сложности, в техническом плане не было точности. Как только они начинают играть, то и мы что‑то создаем. Команды это знают и пытаются отказаться от своего стиля, закрыться. Нам надо научиться играть такие виды матчей. Мы сделали достаточно, чтобы выиграть эту игру. В последние полчаса был красивый футбол. Нам есть куда расти», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России армейцы сыграют против махачкалинского «Динамо» 8-го ноября.