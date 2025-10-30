Французский защитник «Манчестер Сити» Райан Шерки дал комментарий по поводу работы с Хосепом Гвардиолой.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Это очень здорово. Он такой же сумасшедший, как и я — два сумасшедших парня! Мы говорим обо всем, это невероятно.

Футбол — это вся моя жизнь. Неважно, ем я, сплю или принимаю душ — всегда футбол. У нас cерьезная команда, и мы хотим побеждать во всех матчах. Мы не хотим повторения последней игры против "Астон Виллы".

Я чувствую себя очень хорошо, потому что с этими игроками все просто. Мы говорим на одном языке, поэтому, когда мы на поле, мы получаем удовольствие.

Для меня очень важно, чтобы зрители, приходя на стадион, получали удовольствие. У меня хорошая жизнь, но я не знаю, много ли радостных моментов в жизни у зрителей. Поэтому, когда они приходят на свой стадион, я хочу, чтобы они получали удовольствие и уходили домой с улыбкой», — цитирует Шерки

Manchester Evening News.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.