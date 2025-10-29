«Ницца» примет «Лилль» в матче 10-го тура французской Лиги 1. Событие состоится 29 октября на «Альянц Ривьера». Старт в 21:00 мск.
«Ницца» метит в зону еврокубков, так как выиграла последние 2 матча в турнире. В случае победы она наберет 17 очков. Но это не гарантирует команде попадание в первую пятерку.
«Лилль» понимает, что не имеет права на ошибку. Команда в хорошей форме после разгрома «Меца» (6:1) и явно готова продолжать набирать очки, чтобы оставаться в зоне Лиги Европы. Сейчас у нее 17 очков, а в случае успеха «доги» вполне могут оказаться в первой тройке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.69.
- Букмекеры дают 3.50 на победу «Ниццы» и 2.11 на победу «Лилля».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Лилля» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.