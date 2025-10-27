Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о матче с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Примеры.

Винисиус
Винисиус globallookpress.com

«Хочу поблагодарить всех болельщиков "Реала" за горячую поддержку.  Это "эль класико" — здесь всегда много эмоций и событий как на поле, так и за его пределами.  Мы стараемся сохранять спокойствие и равновесие, хотя это не всегда легко.

Наша цель — никого не задеть, ни игроков, ни фанатов.  Мы просто выходим на поле, чтобы защищать цвета своего клуба — именно это и произошло», — приводит слова Винисиуса Diario AS.

Винисиус результативными действиями не отметился.  Форвард провел на поле 72 минуты.