Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о матче с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Примеры.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков "Реала" за горячую поддержку. Это "эль класико" — здесь всегда много эмоций и событий как на поле, так и за его пределами. Мы стараемся сохранять спокойствие и равновесие, хотя это не всегда легко.

Наша цель — никого не задеть, ни игроков, ни фанатов. Мы просто выходим на поле, чтобы защищать цвета своего клуба — именно это и произошло», — приводит слова Винисиуса Diario AS.

Винисиус результативными действиями не отметился. Форвард провел на поле 72 минуты.