Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне.

Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«У "Спартака" до конца года будет насыщенный отрезок.  Очень серьёзные команды, выездные игры, а также дерби с "Динамо", ЦСКА и с "Локомотивом" на Кубок.  Если "Спартак" будет играть так, как с "Оренбургом", а это был достаточно скучный матч со стороны команды, то, конечно, у меня будут опасения, что он будет проигрывать в выездных и московских матчах.  Но я уверен, что "Спартак" просто обязан больше не играть так, как с "Оренбургом".  Играть команда умеет, что показывала в этом сезоне: при нестабильности показывали яркую игру.  Хотелось бы, чтобы таких матчей было больше.  Учитывая состав и подбор футболистов, я всё-таки человек с оптимизмом, "Спартак" наберёт если не максимум, то большое количество очков до конца года.  Есть прошлогодний пример, когда "Спартак" выиграл все шесть последних игр перед зимней паузой.  Многие говорили: "Жалко, что пауза.  Всех бы сейчас громили".  Увы.  Там была пауза, и "Спартак" весной не впечатлил.  Наступает тяжёлая осень для "Спартака".  Думаю, что команда будет стараться набрать максимум очков, чего я ей и желаю», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, набрав после 13-ти туров 22 очка.