Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне.

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«У "Спартака" до конца года будет насыщенный отрезок. Очень серьёзные команды, выездные игры, а также дерби с "Динамо", ЦСКА и с "Локомотивом" на Кубок. Если "Спартак" будет играть так, как с "Оренбургом", а это был достаточно скучный матч со стороны команды, то, конечно, у меня будут опасения, что он будет проигрывать в выездных и московских матчах. Но я уверен, что "Спартак" просто обязан больше не играть так, как с "Оренбургом". Играть команда умеет, что показывала в этом сезоне: при нестабильности показывали яркую игру. Хотелось бы, чтобы таких матчей было больше. Учитывая состав и подбор футболистов, я всё-таки человек с оптимизмом, "Спартак" наберёт если не максимум, то большое количество очков до конца года. Есть прошлогодний пример, когда "Спартак" выиграл все шесть последних игр перед зимней паузой. Многие говорили: "Жалко, что пауза. Всех бы сейчас громили". Увы. Там была пауза, и "Спартак" весной не впечатлил. Наступает тяжёлая осень для "Спартака". Думаю, что команда будет стараться набрать максимум очков, чего я ей и желаю», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ, набрав после 13-ти туров 22 очка.