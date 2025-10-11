Бельгийский журналист издания De Standaard Барт Лаге сообщил, что бывший главный тренер «Монако» Филипп Клеман отверг предложение возглавить московский «Спартак».

Филипп Клеман globallookpress.com

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, Спартак предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — заявил «Чемпионату».

В разные годы Клеман возглавлял «Генк», «Васланд-Беверен», «Брюгге», «Монако» и шотландский «Рейнджерс». Под его руководством «Брюгге» трижды становился чемпионом Бельгии, а с «Рейнджерс» в 2025 году он вышел в четвертьфинал Лиги Европы.