В пятницу, 10 октября, сборная Франции примет сборную Азербайджана в рамках 3-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

39' Олисе оказался на ударной позиции внутри штрафной Азербайджана, затянул с ударом нападающий хозяев, успел в подкате накрыть защитник.

37' Подбираются с мячом французы к штрафной сборной Азербайджана, готовится угроза воротам гостей.

35' Темп игры заметно снизился.

33' Позиционная атака сборной Франции, поперек поля пока пасуют хозяева друг другу.

31' Удар Мбаппе из-за пределов штрафной Азербайджана в ближний угол ворот не получился сильным, спокойно поймал мяч вратарь Магомедалиев.

30' Рабьо пробовал пяткой мяч переправить в ворота сборной Азербайджана, но не получилось хорошо пробить по мячу.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 7 Удары мимо 0 73 Владение мячом 27 6 Угловые удары 0 2 Фолы 5

29' Преимущество целиком и полностью за сборной Франции, уже 10 ударов успели нанести хозяева, у гостей пока ни одного.

27' Желтая карточка показана Туралу Байрамову.

25' Первым на подборе после подачи с углового сборной Франции оказался Майкл Олисе, удар которого из пределов штрафной гостей выше перекладины пролетел.

24' Удар Экитике из пределов штрафной Азербайджана, успел защитник Мустафазаде накрыть, мяч на угловой улетел.

22' Удар Тео Эрнандеса из-за пределов штрафной площади Азербайджана, мяч выше ворот полетел.

21' Прижали французы гостей к чужим воротам, держатся пока азербайджанцы.

19' Удар Мбаппе из пределов штрафной Азербайджана, заблокировал один из защитников гостей.

19' Подача со штрафного к воротам сборной Азербайджана, Юпамекано пробовал головой пробить, но качественного удара не получилось, мяч за лицевую улетел.

18' Абдула Хайбулаев руками остановил прорыв Килиана Мбаппе за майку схватив француза, но арбитр лишь предупреждением обошелся.

16' Подача со штрафного к воротам сборной Франции, надежен в воротах вратарь Маньян, спокойно в руки мяч поймавший.

13' Не самый высокий темп в игре пока.

10' Удар Мало Гюсто из пределов штрафной Азербайджана, спас гостей вратарь Шахрудин Магомедалиев в прыжке на угловой мяч переведя.

09' Позиционная атака сборной Азербайджана, пока дело до угроз воротам не дошло.

06' Сбивают стартовый порыв французов азербайджанцы, разбивая игру на паузы.

03' Мяч под контролем футболистов сборной Франции, планомерно они подбираются к штрафной Азербайджана.

01' Удар Мбаппе из-за пределов штрафной, мяч выше перекладины ворот гостей пролетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Азербайджана.

До матча

21:43 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:35 Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, вмещающем 47 929 зрителей.

21:25 Главным арбитром матча будет Рохит Сагги из Норвегии.

Стартовые составы команд

Франция: Меньян, Салиба, Юпамекано, Эрнандес, Гюсто, Рабьо, Тюрам-Юльен, Мбаппе, Экитике, Коман, Олисе.

Азербайджан: Магомедалиев, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Алиев, Джафаргулиев, Байрамов, Махмудов, Ахмедзаде, Хайбулаев, Эмрели.

Франция

После двух матчей Франция занимает первое место в группе D с 6 очками в активе при разнице мячей 4:1. Предыдущие встречи французской команды завершились успешно — были обыграны украинцы (2:0) и исландцы (2:1). До того Франция стала третьей на Финале четырех Лиги наций, уступив в 1/2 финала Испании со счетом 4:5, а затем уверенно обыграли Германию — 2:0.

Франция является абсолютным фаворитом своей группы, которая на отборочные матчи может вызывать ближайших резервистов и с тем же успехом выигрывать матчи квалификации.

Азербайджан

Сейчас Азербайджан замыкает свой квартет с одним баллом после двух игр при отрицательной разнице мячей 1:6. В сентябрьских играх азербайджанцы сначала в гостях были разгромлены Исландией (0:5), а затем дома сыграли вничью с украинцами (1:1). До того Азербайджан в июньских «товарках» сыграли вничью с Латвией (0:0) и проиграли Венгрии (1:2).

Вряд ли стоит ожидать, что Азербайджан будет претендовать на выход в финальную стадию чемпионата мира, но эта команда способна преподносить маленькие сенсации, среди которых недавняя ничья против Украины.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 2 матча. В отборочном турнире к Чемпионату Европы 1996 года, сборная Франции победила 2 раза, дома 10:0, на выезде 2:0.

